Здрава уборка в Банско за летния сезон
Община, фирми и банскалии ще обединят усилия, за да изчистят курорта за старта на летния сезон. Цял месец ще върви уборката на града, за да бъдат поср...
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Община, фирми и банскалии ще обединят усилия, за да изчистят курорта за старта на летния сезон. Цял месец ще върви уборката на града, за да бъдат поср...
Благоевград. Здрава уборка правят служителите на църквите и на Музея на виното в Мелник. Районите около тези сгради трябва да са чисти, тъй като на 7...