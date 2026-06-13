Обновяват с еврофондове 5 манастира
Бачковският манастир кандидатства за европейско финансиране с проекта "Бачковски - Православна Света обител и духовна поклонническа дестинация"
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Бачковският манастир кандидатства за европейско финансиране с проекта "Бачковски - Православна Света обител и духовна поклонническа дестинация"