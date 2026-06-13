Вашингтон е бесен! Спират важен канал за информация с Русия
Това става в отговор на "продължаващите нарушения" на споразумението от страна на Москва
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Това става в отговор на "продължаващите нарушения" на споразумението от страна на Москва
Служителите на агенцията ще разследват измами и ще получават пари за дрехи Служители на Агенция "Митници" ще имат достъп до данните на МВР, като наре...