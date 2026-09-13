Ответен удар! Областната управа сви перките на Терзиев
Реториката на Терзиев е неприемлива, гласи позицията
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Реториката на Терзиев е неприемлива, гласи позицията
Областният управител на Благоевград Бисер Михайлови служителите на областната управа бяха приятно изненадани от малки коледари. Десетки момчета и моми...
Стара Загора. Два язовира в Старозагорска област ще бъдат изведени от експлоатация като потенциално опасни. Това съобщи областният управител Георги Р...
Стара Загора. Петима млади специалисти бяха назначени в старозагорската областна управа като експерти в рамките на програмата „Старт на кариерата". Дн...
Стара Загора. Губернаторите в областите, в които ГЕРБ е най-силен – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, щели да бъдат от Реформаторския блок...
Реплика на сабята на Васил Левски, плакет и грамота - това е наградата за победителя в конкурса „Най-добра областна администрация в Република България...
Благоевград. Областна администрация - Благоевград беше удостоена с най-високия приз – „Най-добра Областна администрация в Република България". Това ст...
Варна. Областният управител на Варна Иван Великов сам ще си бъде пресаташе, след като съкрати длъжността. Общо 5 души или 10% от работещите в Областн...
Хасково. Сигнал за бомба е спрял работата на областната администрация в Хасково за около час в понеделник. Към 15.30 ч. на спешния тел 112 мъжки глас...
Протестиращи окупираха отвътре сградата във Варна с искане за оставка
Пловдив. И днес Областната администрация в Пловдив бе окупирана от протестиращи. Пред вратите на управата са се събрали близо 30 души, за да изразят н...