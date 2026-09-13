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Губернатор си пое пиара

Губернатор си пое пиара

Варна. Областният управител на Варна Иван Великов сам ще си бъде пресаташе, след като съкрати длъжността. Общо 5 души или 10% от работещите в Областн...

17 септември | 13:29
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