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Районният кмет хвърли бомба във Фейсбук
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Районният кмет хвърли бомба във Фейсбук
Новината изнанада служителите в областната администрация
За последните 14 дни заболелите в града са 408 на 100 000 души
Бизнесмени от индустриалната зона, която обединява три големи египетски града - Исмаилия, Суец и Порт Саид, проявяват интерес към старозагорската инду...
С почетния знак на областния управител на Стара Загора Гергана Микова бе отличен днес Владислав Петров Ангелов
Впечатлена съм колко много жени в България заемат важни постове във всички сфери, каза тя в Стара загора
Правителството назначи за областен управителн на Добрич Детелина Николова. Тя бе дълогодишен кмет на града от ГЕРБ, но не успя да се пребори за кметск...
Стара Загора. Кмет на старозагорско село е бил заплашван от председателя на Старозагорския общински съвет, задето е участвал в учредителния форум на Б...