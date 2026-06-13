Манастирът на Паисий грейва в руините на Урвич
Обителта край София била факел на българщината През последните пет години едни от най-интересните археологически открития в България се правят на дре...
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Обителта край София била факел на българщината През последните пет години едни от най-интересните археологически открития в България се правят на дре...
Успение на пресвета Богородица е най-големият Богородичен празник в календара на Църквата. Празнува се всяка година на 15 август. Тогава хиляди вярващ...
Много често историята на нашите красиви планински манастири е смесица от истина и легенди. Типичен пример е една от най-красивите български обители, н...