Жестока катастрофа затвори магистрала "Тракия" в двете посоки
21-годишен шофьор на лек автомобил, движещ се в посока Бургас, е самокатастрофирал
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21-годишен шофьор на лек автомобил, движещ се в посока Бургас, е самокатастрофирал
По 23-километровото трасе има много големи съоръжения, изградени по съвременен начин
В новоизградената отсечка от обходния път на Габрово е и тунелът под Бакойския баир
Обходът на Ахелой - един от най-инфарктните пътни участъци от отсечката Бургас-Слънчев бряг, се очаква да струва 26 млн. лв. Това става ясно от обявле...
Продължаваме работа по обходите на Поморие и Ахелой, както и в участъка между двата града, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройств...
Движението по път II – 19 от Банско за Гоце Делчев и Гърция бе спряно в понеделник в 12,30 часа. Това стана с решение на АПИ и полицията. Целта е втор...