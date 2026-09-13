Караянчева поиска обезопасяване на „Беломорски”
Агенция „Пътна инфраструктура" ще осигури необходимите средства за повдигане на пешеходните пътеки по бул. „Беломорски", който е част международния тр...
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Агенция „Пътна инфраструктура" ще осигури необходимите средства за повдигане на пешеходните пътеки по бул. „Беломорски", който е част международния тр...
Земеделските земи край складовата база на ВМЗ – Сопот в с. Иганово ще бъдат обезопасени от военнослужещи от Сухопътните войски, за да станат отново об...
Кърджали. По настояване на областния управител Илия Илиев, който вчера инспектира свлачището край пътя за село Пенево, от днес екипи на Горското в Кър...
Варна. Да бъдат поставени парапети на дерето на една от най-пострадалите улици- „Моряшка" в Аспарухово и да бъде изготвен проект за цялостното обезопа...
София. 106 метални платформи за обезопасяване на щъркелови гнезда върху електрически стълбове са монтирали служители на ЧЕЗ в страната. Това съобщиха...
Велико Търново. Предстоят още няколко етапа по обезопасяването на Присовските завои край Велико Търново, които са една от най опасните зони с концентр...
Правителството на Япония е готова да даде повече от 400 милиона долара, за да обеззарази и спре изтичането на радиоактивна вода от авариралата АЕЦ "Фу...
София. Столична община започна обезопасяването на 70 спирки по основни булеварди със засилен трафик. Мерките на Столична община бяха взети след като...
Велико Търново. Служители на общината във Велико Търново спешно ремонтираха участъка на моста край Янтра, който пропадна преди някоколко дни. Както аг...