Vivacom е единственият телеком у нас, който предлага обаждания през WiFi мрежи и в България, и в ЕС
След ъпдейта на iOS 17 вече и всички iPhone модели с тази версия подържат услугата
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След ъпдейта на iOS 17 вече и всички iPhone модели с тази версия подържат услугата
90% от телефонните обаждания в кабинетите на личните лекари са с безумни въпроси
Телефонът е 028078757
Телефонни измамници отново атакуват Кърджали. През последните два дни десетки жители на областния център са били уговаряни да предават пари за спасени...
Варна. Притеснително е, че само 40% от европейците знаят за съществуването на спешния номер. "Необходими са още усилия и на национално, и на европейск...
София. Абонатите на Мтел са изпратили близо 6 млн. SMS-а, за да честитят на своите близки и приятели настъпването на Новата 2014 г. Това съобщиха от п...
Кърджали. Центърът на единния европейски номер 112 в Кърджали отбелязва 5 години от своето създаване. Открит е през 2008 г. и е един от шестте в стран...