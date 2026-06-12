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Почина бащата на "Нутела"

Почина бащата на "Нутела"

Най-богатият мъж в Италия Микеле Фереро, който е собственик на едноименната шоколадова империя и баща на течния шоколад "Нутела", почина в събота на 8...

15 февруари | 18:20
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