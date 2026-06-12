"Фереро"- пътят от хлебарница до световна шоколадова империя
11 завода по света годишно произвеждат 365 000 тона "Nutella"Няколко поколения от клана са новатори в бизнеса Дори някой да не обича сладко, със сигу...
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11 завода по света годишно произвеждат 365 000 тона "Nutella"Няколко поколения от клана са новатори в бизнеса Дори някой да не обича сладко, със сигу...
Най-богатият мъж в Италия Микеле Фереро, който е собственик на едноименната шоколадова империя и баща на течния шоколад "Нутела", почина в събота на 8...