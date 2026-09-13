Почетоха паметта на Нури Адалъ
Той е символ на непреклонния дух и борбата за свобода
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Той е символ на непреклонния дух и борбата за свобода
Венци пред двата паметника бяха поднесени от името на Председателя на ДПС
Пеевски ще го прегази като трактор, заявява политическият емигрант
Лентата ще бъде представена в Момчилград на 21 юли от 17:30 ч. в читалище "Нов живот
Градският парк в Момчилград ще носи името на видния общественик и поет Нури Адалъ. Това решение е гласувал единодушно Общинският съвет в родопския гра...
Възпоменателна вечер за видния общественик и поет Нури Адалъ бе организирана в читалище „Юмер Лютви" в Кърджали. На събитието присъстваха народните...
Кърджали. Политици, общественици, близки и роднини почетоха видния общественик и поет Нури Адалъ, известен още като "българския Нелсън Мандела". На гр...