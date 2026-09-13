Всичко за Нса

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Пулев: Ще има мач в София

Пулев: Ще има мач в София

Радо Янков си издейства снимка с Кобрата Европейският шампион в тежка категория Кубрат Пулев отново намекна, че може да се бие в София до края на год...

20 май | 18:00
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НСА си преизбра ректора

НСА си преизбра ректора

Днес в НСА "Васил Левски" се проведе Общо събрание. На него за ректор бе преизбран за втори мандат проф. Пенчо Гешев. Проф. Гешев спечели с 96 от об...

17 декември | 18:08
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