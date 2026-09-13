НСА започна честването на 80 г от Банско
Кметът Иван Кадев и ректорът на академията с официална среща и тържество
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Кметът Иван Кадев и ректорът на академията с официална среща и тържество
Теодор Христов и Радина Величкова са победителите
Желаещите да учат в спортната академия са с 15 процента повече
Извънредното положение не е повлияло на младите хора да изберат спортната академия
Досегашният ректор, проф. Пенчо Гешев връчи на наследника си академичните регалии
Проф. Николай Изов е единствен кандидат за поста
Професор Гешев преряза лентата на новото спортно съоръжение в кампуса на академията
Футболистът ще говори в НСА за своя път към успеха
Турция ще организира националните си олимпийски академии по модела на България. Това стана ясно след 34-ата Сесия на Националната олимпийска академия(...
Радо Янков си издейства снимка с Кобрата Европейският шампион в тежка категория Кубрат Пулев отново намекна, че може да се бие в София до края на год...
„Ваня Георгиева ми каза, че е започнала да прави масажи и допълнително си докарва добър доходи. Аз я питах дали може ли на мен да ми направи масаж и а...
"Вземам си душ и чакам да дойдат да ми направят масаж". Това твърди пред Нова тв професор Николай Колев, който поиска да спи със студентка, за да може...
Прокуратурата поема скандала с професора от НСА, който предложи на студентка да си вземе изпит "срещу секс или пари". Вчера Софийска районна прокурату...
Николай Колев от НСА в болница след разкритието Неприлично предложение изяде главата на професор Николай Колев от Националната спортна академия. 60-г...
Преподавател в НСА е намерен мъртъв в двора на академията, съобщиха от МВР за Агенция „Фокус". В случая няма нищо криминално, категорични са полицаит...
Генералният секретар на Българския олимпийски комитет (БОК) Белчо Горанов (на снимката) откри днес първата национална конференция на тема "Олимпийско...
Баскетболистът от НСА Любомир Жечев гони повече от километър автоапаши, след като ги спипал, докато се опитват да свият БМВ-то му, съобщи БНТ. Това б...
Днес в НСА "Васил Левски" се проведе Общо събрание. На него за ректор бе преизбран за втори мандат проф. Пенчо Гешев. Проф. Гешев спечели с 96 от об...
Трофеят на МОК „Спорт и иновации" бе връчен днес на ректора на НСА на проф. Пенчо Гешев. Председателят на Националната олимпийска академия и зам.-пред...
Академичната общност на НСА „Васил Левски" посрещна за 73-и път своите първокурсници днес, а церемонията в Аула „Максима" по традиция бе открита от за...