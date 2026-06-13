Защо не спазваме новогодишните си обещания
За да можем да имаме хубави преживявания през 2020 г., е нужно да изпратим тази година с благодарност - и за хубавото, и за изпитанията, които са ни д...
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За да можем да имаме хубави преживявания през 2020 г., е нужно да изпратим тази година с благодарност - и за хубавото, и за изпитанията, които са ни д...