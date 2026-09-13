Рокада в бТВ. Къде ще гледаме жената на Краси Радков
Зае мястото на виден актьор
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Зае мястото на виден актьор
След две години извън ефир Мартин Карбовски се завръща на екран. Скандалният журналист отново ще разказва бруталните си истории, но този път по bTV. П...
Новото развлекателно предаване на бТВ стартира този следобед. Водещите радост Драганова и Димитър Павлов ще намажат по филия "Мармалад" на зрителите....
София. От 25 октомври по програма "Хоризонт" на БНР тръгва новото политико-икономическо ток шоу "Събота 12+3". То е в духа на популярната обедна прогр...
София. От 19 октомври по бТВ тръгва ново предаване с водещ Светослав Иванов. „120 минути" ще се излъчва в праймтайма на телевизията всяка събота от 17...