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Нов в "Левски" с две коли багаж

Нов в "Левски" с две коли багаж

Приятели ме доведоха тук, обяви Гикиевич Полякът Лукаш Гикиевич явно не се притеснява за формата си. Нападателят пристигна с две коли багаж от Кипър...

14 февруари | 18:40
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