Нов в "Левски" с две коли багаж
Приятели ме доведоха тук, обяви Гикиевич Полякът Лукаш Гикиевич явно не се притеснява за формата си. Нападателят пристигна с две коли багаж от Кипър...
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Приятели ме доведоха тук, обяви Гикиевич Полякът Лукаш Гикиевич явно не се притеснява за формата си. Нападателят пристигна с две коли багаж от Кипър...