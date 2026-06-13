Нито лев от държавата за ново туристическо лого
Нито лев от държавата няма да бъде даден за новото туристическо лого на България, за което предстои до дни да бъде обявен конкурс. Това обяви министър...
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Нито лев от държавата няма да бъде даден за новото туристическо лого на България, за което предстои до дни да бъде обявен конкурс. Това обяви министър...
Орелът е задължителна част от бъдещето лого Конкурс за нова емблема на "Лудогорец" обяви клубната управа на отбора шампион. В него могат да се включа...