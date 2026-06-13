Надеждата се изпари! Рязък скок на новите заразени и починали
Над 10% от тестовете са положителни
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Над 10% от тестовете са положителни
732-ма вече се намират в интензивни отделения в сравнение със 724 в петък
600 души са в интензивни отделения
Потвърдените случаи на болни от COVID-19 българи до момента са 568 073
28 191 ваксини са поставени за последното денонощие.
Изключително висок е и броят на новопостъпилите в болнично заведение - 1251
Жертвите са 93
13,83% от тестваните са положителни
86,49% от новите случаи са хора без имунизация.
11 841 са се ваксинирали през последното денонощие
851 души са в болница
Чистите от вируса области са 9
В болница се лекуват 738 човека, 94 от които са в интензивни отделения.
В 16 области няма нито един положителен тест
Повече от половината установени случаи са в столицата
0,52% от взетите проби са положителни
Направени са общо 14 266 теста
Броят на напълно ваксинираните българи се е увеличил до 552 185 души
Направените тестове за последните 24 часа са над 60 000
Ваксинираните са общо 26 119, като 18 са ваксинирани за денонощието