Новите тролеи за Стара Загора идват през септември
От 1 септември поетапно започват да пристигат последните 14 нови тролейбуса, които Стара Загора ще получи в рамките на проекта за модернизация и разви...
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От 1 септември поетапно започват да пристигат последните 14 нови тролейбуса, които Стара Загора ще получи в рамките на проекта за модернизация и разви...