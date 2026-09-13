Малко заразени, в 4 области няма нови случаи
2,5% от пробите са положителни
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2,5% от пробите са положителни
Намаляват и тежките случаи в интензивни отделения
Процентът на заразените е около 14 на сто
Общо потвърдените случаи в областта вече са 10
Няма починали през денонощието. 57% от заразените са мъже
Вече имаме и 9 оздравели, заразените са общо 264
Това съобщи председателят на Оперативния щаб ген. Венцислав Мутафчийски
4 са от Добрич, общата бройка е 129
Те ще стоят за своя сметка в специални центрове
За два нови случая на Африканска чума при диви свине, регистрирани в землището на Държавното ловно стопанство „Каракуз", Силистренско, съобщават от Бъ...
14 деца са родени от ХИВ позитивни майки през 2012 година