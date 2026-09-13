И това доживяхме! Пияно дете зад волана
Полицаите от Нови пазар задържаха призори 14-годишно момче
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Полицаите от Нови пазар задържаха призори 14-годишно момче
Какво всъщност се случва
Сигурността на всеки българин е задължителна, категорична е лидерката на БСП
В Нови пазар миряни влизат в акция за ремонт на единствената църква в града. Храм „Света Параскева" е строен през XIX в., но никога до сега не е бил р...
Пет неистински монети от по 2 лева са прокарани в обръщение в хранителен магазин в Нови пазар, информират от МВР. Около 16 часа вчера в хранителен ма...
Районната прокуратурав Нови пазар образува досъдебно производство за нелегално влизане в страната на 27 чужди граждани, които са без документи за само...
След протест на прокурор от Окръжна прокуратура в Шумен, кметът на община Нови пазар Румен Панайотов е признат за виновен за нецелево разпореждане с б...
Шумен. Чиновниците в шуменската община Нови пазар получиха първи 13-а заплата в размер на едно възнаграждение. Заплатите в администрацията са между 35...