Всичко за Нови Пазар

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Заловиха фалшиви двулевки

Заловиха фалшиви двулевки

Пет неистински монети от по 2 лева са прокарани в обръщение в хранителен магазин в Нови пазар, информират от МВР. Около 16 часа вчера в хранителен ма...

17 май | 11:11
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Общинари с 13-а заплата

Общинари с 13-а заплата

Шумен. Чиновниците в шуменската община Нови пазар получиха първи 13-а заплата в размер на едно възнаграждение. Заплатите в администрацията са между 35...

02 декември | 22:20
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