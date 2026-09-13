Всичко за Нови Книги

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Поледици на духа

Поледици на духа

Новата книга на Боян Ангелов "Поледица" проследява скиталчествата на духа в реалния и илюзорните светове. Авторът, сега председател на съюза на писате...

02 септември | 22:45
0 коментара
2020
Мистерията на Рокфелер

Мистерията на Рокфелер

"Дивашка жътва", първата книга на "Ерове", представя канибали, геополитика и богат наследник в увлекателен документален разказ за една от най-скандалн...

10 юни | 16:48
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Любов между лавиците

Любов между лавиците

Младата Нина от "Книжарница на колела" е отдадена на страстта си към четенето. Работата й в библиотеката на Бирмингам е не само сладостна възможност з...

20 май | 0:20
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Капризите на съдбата

Капризите на съдбата

"В едно ранно утро", един от най-нашумелите романи в европейската литература, преведен досега на 15 езика, вече е и на родния пазар. Неговата авторка...

30 април | 18:40
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Тайни взривяват лъскав брак

Тайни взривяват лъскав брак

"Орисници и фурии" е хипнотична история за брак, изпълнен с любов, страст и шокиращи тайни. Тя е в две версии - на съпруга и на съпругата. Когато Лото...

19 април | 15:46
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Най-смешният пътешественик

Най-смешният пътешественик

"Пътят към Литъл Дриблинг" е в селекцията на Амазон за най-добри книги за януари и е в списъка с бестселъри на "Ню Йорк таймс" от своето излизане досе...

17 април | 14:45
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Четем японския Шерлок Холмс

Четем японския Шерлок Холмс

"Разследванията на Ханшичи. Самурайски криминални истории" е хитът на Окамото Кидо - прочут като японския Шерлок Холмс. Книгите му бързо стават бестсе...

11 април | 15:55
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Рок звезди се изповядват

Рок звезди се изповядват

Кирил Маричков, Иван Лечев, Дони, Славчо Николов и Венко Поромански разказват невероятните си приключения на супер рокаджии във "Фондацията" - книгата...

11 април | 4:15
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Супершпионите са живи

Супершпионите са живи

С какво се занимават добрите агенти, има ли ги днес, затварят ли си очите за убийства - тези въпроси се обсъждат в книгата на Стивън Грей "Новите супе...

10 април | 14:30
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