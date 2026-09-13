Над 1200 нови книги обогатиха библиотеката на Враца
Заглавията са на художествена, детска, справочна, научно-популярна литература
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Заглавията са на художествена, детска, справочна, научно-популярна литература
Набавена е художествена литература за деца и възрастни, учебна литература, научни и научно-популярни издания от различни области на знанието
Нови книги за библиотеките си са закупили читалищата в селата Бяла вода и Кулина вода по програмата на Министерство на културата "Българските библиоте...
Новата книга на Боян Ангелов "Поледица" проследява скиталчествата на духа в реалния и илюзорните светове. Авторът, сега председател на съюза на писате...
Дългоочакваният роман за прехода "Милиоер по назначение" на Теодора Колева вече е на книжния пазар. Ето какво написа в рецензията си за творбата Юлия...
Новата книга на Илия Троянов „Власт и съпротива" ще излезе и на български, след като първо се появи на немския пазар. Тя излиза у нас през септември с...
В "Бостънци" Хенри Джеймс отправя сатиричен поглед към ролята на жените в обществото на XIX век. Определян като "горчиво-сладка трагикомедия", романът...
"Дивашка жътва", първата книга на "Ерове", представя канибали, геополитика и богат наследник в увлекателен документален разказ за една от най-скандалн...
Младата Нина от "Книжарница на колела" е отдадена на страстта си към четенето. Работата й в библиотеката на Бирмингам е не само сладостна възможност з...
Над 300 деца от Враца получиха нови книги срещу стари вестници в кампанията на вестник „Конкурент". Партньори на инициативата са издателство „Прес" и...
"В едно ранно утро", един от най-нашумелите романи в европейската литература, преведен досега на 15 езика, вече е и на родния пазар. Неговата авторка...
"Орисници и фурии" е хипнотична история за брак, изпълнен с любов, страст и шокиращи тайни. Тя е в две версии - на съпруга и на съпругата. Когато Лото...
"Пътят към Литъл Дриблинг" е в селекцията на Амазон за най-добри книги за януари и е в списъка с бестселъри на "Ню Йорк таймс" от своето излизане досе...
"Вярвам, че всеки писател има по една книга, над която работи наум през целия си живот. За мен това е "Бухтичка", казва Джули Мърфи пред списание Publ...
"Разследванията на Ханшичи. Самурайски криминални истории" е хитът на Окамото Кидо - прочут като японския Шерлок Холмс. Книгите му бързо стават бестсе...
Кирил Маричков, Иван Лечев, Дони, Славчо Николов и Венко Поромански разказват невероятните си приключения на супер рокаджии във "Фондацията" - книгата...
С какво се занимават добрите агенти, има ли ги днес, затварят ли си очите за убийства - тези въпроси се обсъждат в книгата на Стивън Грей "Новите супе...
Проф. Мирослава Кортенска и доц. Николай Ламбрев, преподаватели във Факултет по изкуствата към ЮЗУ „Неофит Рилски", ще представят новите си книги пред...
Ново издание на "Величие и падение на куртизанките" радва познавачите на шедьоври и най-вече - феновете на великия разказвач Оноре дьо Балзак. Романът...
В "Заспивай сладък сън" ("Изида") авторът отново забърква оригинален сюжет. Обещаваща млада певица е открита мъртва. Снегът бавно покрива тялото й, в...