Нови джапанки за Бербо при разгром
"Арсенал" не е мъртъв, предупреди Венгер Димитър Бербатов се уреди с нов чифт джапанки след класическата победа на "Монако" с 3:0 над "Бастия" във Фр...
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"Арсенал" не е мъртъв, предупреди Венгер Димитър Бербатов се уреди с нов чифт джапанки след класическата победа на "Монако" с 3:0 над "Бастия" във Фр...