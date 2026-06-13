Шофьор без книжка уби млада жена, колата се разцепила на две
Млада жена на 26 години с инициали К.В. от добричкото село Нова Камена е загинала при катастрофа, съобщиха от полицията. Сигналът за тежкия пътен инци...
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Млада жена на 26 години с инициали К.В. от добричкото село Нова Камена е загинала при катастрофа, съобщиха от полицията. Сигналът за тежкия пътен инци...