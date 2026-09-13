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Ива Митева предложи нов вариант за работа
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Ива Митева предложи нов вариант за работа
Той е с редица ключови шипови и допълнителни мутации
32-а са заразените с В1525
290 000 са новите заразени за денонощие, починалите са 4000
София. Министърът на финансите Владислав Горанов организира утре среща с представители на социалните партньори, за да бъде обсъден нов вариант за акту...