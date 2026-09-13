Шофьорите доволни. Пускат нов участък по "Хемус"
На 5 октомври (неделя) около 8:00 часа ще бъде пуснато движението по новоизградения 10-километров участък от АМ „Хемус“ между пътните възли „Боаза“ и...
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На 5 октомври (неделя) около 8:00 часа ще бъде пуснато движението по новоизградения 10-километров участък от АМ „Хемус“ между пътните възли „Боаза“ и...
Той изоставя процъфтяващата си бизнес кариера и международните си клиенти
Борисов инспектира строежа на магистралата
Първа копка за изграждането на 24-километровия участък от Кресна до Сандански от автомагистрала „Струма" ще бъде направена утре. Лот 3.3 е част от про...
Движението ще бъде отворено за автомобили след 14.00 часа