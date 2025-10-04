Шофьорите доволни. Пускат нов участък по "Хемус"

На 5 октомври (неделя) около 8:00 часа ще бъде пуснато движението по новоизградения 10-километров участък от АМ „Хемус“ между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Отсечката ще бъде отворена за превозни средства с маса до 12 тона.

Новото трасе започва при 88-ия километър от п. в. „Боаза“ и достига до пресичането с път III-307 Луковит – Угърчин, включително и пътния възел „Дерманци“. Чрез двете кръстовища ще се осъществява връзката със съществуващата пътна мрежа. Паралелно върви завършването на етапна връзка при 103-ия км, която ще отвежда трафика към път III-307 до пускането на следващия участък. Очаква се отсечката от „Дерманци“ до етапната връзка да бъде завършена през следващия месец.

В новия участък са изградени редица ключови съоръжения:

четири големи моста над река Вит – при 89-и, 90-и, 91-ви и 98-и км,

два виадукта при 100-ия и 101-ия км с дължина съответно 440 м и 352 м,

шумоизолиращи екрани около мостовете за опазване на околната среда,

площадка за отдих при 94-ти км в двете посоки,

общо 12 подлеза и надлеза – селскостопански и за връзка с републикански и общински пътища.

Паралелно продължава строителството на участъци 2 и 3 от АМ „Хемус“ с обща дължина 36,28 км – от п. в. „Дерманци“ до връзката с път II-35 Плевен – Ловеч, включително и пътния възел „Плевен“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com