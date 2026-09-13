Всичко за Нов Собственик

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"Нюзуик" смени собственика си

"Нюзуик" смени собственика си

Вашингтон. Популярното американско списание "Нюзуик", което през миналата година спря да излиза в печатен формат, има нов собственик. Това е компаният...

04 август | 16:31
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Фулъм с нов собственик

Фулъм с нов собственик

Фулъм има нов собственик. Той е пакистанеца Шахид Хан, съобщава официалният сайт на клуба. Продажбата бе за 200 милиона паунда, а досегашният собствен...

13 юли | 9:56
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