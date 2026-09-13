Драстична промяна с първия мол в София
KЗK тpябвa дa извъpши oцeнĸa нa ĸoнцeнтpaциятa
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KЗK тpябвa дa извъpши oцeнĸa нa ĸoнцeнтpaциятa
Става въпрос за BC PARTNERS, който управлява активи за над 40 милиарда долара
Новият бос на "червените" ще вземе клуба без никакви задължения
Новият собственик е шефът на "Куалтрикс"
Сделката е за 591 млн. евро
Георги Самуилов ще помага за издръжката на клуба
Милиардерът Роко Комисо купи тима за 200 млн. долара
Спас Русев напусна клуба
Един от най-обичаните клубове у нас - "Левски", за втори път в рамките на една година преживява сериозна промяна. Отново "сините" ще бъдат ръководени...
На фона на очакванията за бърза сделка наддаването за „Виваком" в Лондон продължи близо 16 часа. По последна информация то е приключило и телекомът ще...
ЦСКА официално има нов собственик. Това беше обявено на клубния сайт на "червените". Новият мажоритарен собственик е юридическото лице "Финансово мар...
В 15,30 часа ще бъде сменена властта в ЦСКА. Фамилиите Манджукови и Инджови ще придобият контролния пакет "червени" акции от настоящия мажоритарен соб...
Вашингтон. Популярното американско списание "Нюзуик", което през миналата година спря да излиза в печатен формат, има нов собственик. Това е компаният...
Фулъм има нов собственик. Той е пакистанеца Шахид Хан, съобщава официалният сайт на клуба. Продажбата бе за 200 милиона паунда, а досегашният собствен...
София. ЦСКА има нов собственик, но пълна яснова за бъдещеото на отбора очакваме в следващите часове. До късно снощи босовете на „Титан" преговаряха с...
Кърджали. Започва модернизацията на цинковото производство в ОЦК-Кърджали, става ясно от съобщение от новия собственик на предприятието - "Хармони 201...
Работниците във ВМЗ - Сопот чакат той да им изплати забавените заплати