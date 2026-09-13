Нов скандал в ЦСКА. Посочиха левскар шеф и интригант
Бившият спортен директор Филип Филипов отново атакува
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Бившият спортен директор Филип Филипов отново атакува
Това е заради очаквана продажба
Защо председателят на ПП НФСБ и на ПГ на „Патриотичен фронт" излезе в Нова телевизия и си позволи да изнесе неверни данни? И никой от засегнатите ли н...