Как Валери Симеонов цепи коалицията на гърба на казанджиите

Защо председателят на ПП НФСБ и на ПГ на „Патриотичен фронт" излезе в Нова телевизия и си позволи да изнесе неверни данни? И никой от засегнатите ли н...