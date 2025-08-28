Нов скандал в ЦСКА. Посочиха левскар шеф и интригант

Продължават безпрецедентните разправии в ЦСКА.

Бившият спортен директор на ЦСКА Филип Филипов-Фичо, направил една от най-слабите селекции в историята на клуба, коментира новината, че армейците се разделят с доскорошния си администратор Стойко Сакалиев.

„Поредното долно и неадекватно решение на „пощенския гълъб“ е уволнението на Стойко Сакалиев, един честен, отдаден на работата и силно обичащ ЦСКА човек.

Интрига..Уволнение..Интрига…Уволнение..това е сценария, по който работи този спуснат левскар за директор“, написа Фичо във Фейсбук профила си.

