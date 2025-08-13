Нов скандал. Звезда отказа да играе за ЦСКА

Поредните трусове около ЦСКА са свързани с централния бранител на тима - Лумбард Делова, който е отказал да тренира, работейки по свой изходящ трансфер.

Новината идва от агента на играча, който пред "БЛИЦ" е потвърдил, че действително клиентът му не тренира с ЦСКА и няма да участва в следващите мачове на клуба.

Името на Делова е спрягано за трансфер още от началото на лятото, но развитие по темата така и нямаше, а той започна новата кампания като основен играч в "червената" отбрана.

Лошата новина за ЦСКА бе, че Делова има откупна клауза в договора си и клубът няма какво да направи, ако някой реши да плати сумата от 900 000 евро, която в никакъв случай не е голяма за реалностите на настоящия пазар.

