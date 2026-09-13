Промяна с личните карти! Какво трябва да знаете?
От 17 юни ще настъпят промените
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От 17 юни ще настъпят промените
Става дума за училището по електроника и електротехника в Пловдив
Квартал „Освобождение“ в Благоевград е с напълно нов, европейски облик
Издържа на трус от 9 по Рихтер, паникбутони и жива охрана следят за сигурността Пълна промяна за Централна гара в София. След две години ремонт тя в...