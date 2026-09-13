Скандал! Кой защити голата Андреа
Това са трима певци
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Това са трима певци
Певицата смени имиджа си за нов клип
Майкъл Бубле в елегантен костюм и с роза в ръка преследва красива жена из улиците на Ню Йорк. Хубавицата тича между дами и господа, издокарани шикозно...
Новото видео на Odd Crew ще излезе на 13-ти юни, информират от бандата. Клипът е към песента 'Shapes in Grey' и е от последния им албум 'Mark These Wo...
JEREMY? представиха ново видео, четвърто поред от предстоящия за реализиране дебютен албум. Песента се нарича "King Kong". Клипът е отново дело на еки...
Кристо и Орлин Павлов са звездите в премиерния зрелищен клип "Виж к'во стана". Представянето на видеото събра светско общество в клуб "Кенди" в столи...
Мина премиерата на новия проект на Румънеца и Енчев и Брас Асоциация Комбо ( Мишо Йосифов и Велислав Стоянов). Песента се казва "Готин", а музиката, т...
Скандалната група Pussy Riot пусна своя нов видеоклип. Този път момичетата от пънк групата осмиват генералния прокурор на Русия Юрий Чайка, когото опо...
Група P.I.F. пусна видеото към новия си сингъл „Юли". За снимачна локация Димо Стоянов (вокали), Иван Велков (китара), Мартин Профиров (барабани) и Юр...
Нов клип на песента "Words of Love" излезе заедно със серия от изпълнения на живо на легендарните "Бийтълс". Колекцията, която привлече вниманието на...