Богата програма ще зарадва старозагорци и гости на града в Нощ на изкуствата 2025
Събитието се провежда за двадесети път; Организатор е Община Стара Загора
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Събитието се провежда за двадесети път; Организатор е Община Стара Загора
Стара Загора. Вино, приготвено по рецепта отпреди 8 хил. години, и древен хляб с дива мая, ще опитат старозагорци и гостите на града в Нощта на изкуст...
Стара Загора. Плеяда музи станаха вдъхновителки на заралии в нощта на изкуствата, която остави жителите на града будни в петък вечер. Нощният маратон...
Стара Загора. Стара Загора ще бъде домакин на Нощ на изкуствата, фестивала „Пиеро" и Гео Милеви дни '2013, съобщиха от пресцентъра на Община Стара Заг...
Стара Загора. Буквлно всички културни и научни институти – галерии, музеи, библиотеки, Старозагорската опера, кукленият и драматичният театър, Тракийс...