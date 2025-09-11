Богата програма ще зарадва старозагорци и гости на града в Нощ на изкуствата 2025

За двадесети път Община Стара Загора организира „Нощ на изкуствата“ – събитие, което се радва на изключителен интерес от страна на жителите и гостите на града. В последния петък на месеца, на 26 септември 2025 г., от 19.00 ч. до 23.00 ч., старозагорските културни институти ще посрещнат с многобройни прояви и изненади своите посетители.

Община Стара Загора всяка година обогатява и развива събитието и предлага актуални и иновативни културни прояви, които да привличат нови публики и да налагат и утвърждават алтернативни културни пространства и практики.

Тази година кулминацията е Бразилският танцувален проект „Амазония“ заедно с Калин Вельов, който ще представи открит концерт пред сградата на Община Стара Загора от 19.30 ч.

Екзотичните танцьори от Африка и Латинска Америка ще демонстрират изкуството на латино танците с огнено самба шоу, а за втората част от концерта е предвидена анимация с участието на публиката и местните латино клубове и танцьори. Вокалист на проекта „Амазония“ е гръцката певица Мария Аврамиди, а перкусионният ритъм е в ръцете на Калин Вельов и бразилеца Диего да Франса.

Програмата включва:

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СТАРА ЗАГОРА

бул. „Руски“ № 42

Малка изложбена зала

• 19.00 ч. – „Фолклорна китка“ – музикален поздрав от Крум и Кристиян Цоклинови, Гайдарски състав „Красимир Панчев“

• 19.10 ч. – Откриване на изложба „Археологическо лято 2025“

Изложбата представя резултатите от археологическите проучвания в Стара Загора през 2025 г.

IV-то експозиционно ниво

• Изложба „Когато момчето става мъж. Казармата през „онези” 45 години “ с автор гл. ас. д-р Илия Вълев

Сбирка от оригинални предмети и документи от времето на социализма, които проследяват не само отделни моменти от предказармените и следказармени традиции и ритуали, но и вътрешноказармения всекидневен живот.

• Изложба „По пътя към Свободата. 150 години от Старозагорското въстание“

Представени са документи, снимки и вещи на членове на Старозагорския революционен комитет, участвали в подготовката на въстанието през 1875 г.

• 19.30 – 21.00 ч. – Художествено ателие за деца „Знамето на Старозагорското въстание“

• 21.00 ч. – Музикален поздрав от Военен духов оркестър на 2-ра Тунджанска механизирана бригада

Антична улица

• 19.30 ч. – Концертна програма на Детско-юношески народен хор „Жарава“ с ръководител Даниела Дюлгерова при НЧ „Родина 1860“

Лапидариум

• 20.00 ч. – „Изкуството на магията“ – магично и ментализъм шоу с Диян Костадинов

АРХИТЕКТУРЕН КОМПЛЕКС „МУЗЕЙ НА РЕЛИГИИТЕ“ /19:00 – 23:00 ч./

бул. „Цар Симеон Велики“ № 115

• 20.15 ч. – Откриване на изложба „Поглед през обектива на фото „Михайлов“

Изложбата включва снимки, документи и фотографски плаки от личния архив на Стоян Михайлов – един от водещите фотографи в Стара Загора в периода 30-те и 40-те години на ХХ в.

• Фотокът за ретро снимки с реплики на дамско и мъжко облекло от първата половина на XX в.

• 20.30 ч. – „Преди да изгорим“ – концерт-пърформанс с участието на Николай Иванов ОМ, Габриела Хаджикостова и Моника Жеков

Събитието е част от програмата на Международния куклено-театрален фестивал за възрастни „ПИЕРО“.

КЪЩА МУЗЕЙ „ГРАДСКИ БИТ, XIX в.“

ул. „Димитър Наумов“ № 68

• Презентация „Жената – неподвластна на времето“

Българската жена през XX в. – любима, майка, домакиня, колежка, пазителка на традициите.

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ СТАРА ЗАГОРА

бул. „Руски“ 27

19.00 – 23.00

● Изложба сценография на ИВАЙЛО НИКОЛОВ И ИВА ГИКОВА в рамките на 14-ти международен куклено-театрален фестивал за възрастни ,,Пиеро“ – зали временни изложби /камерна и западна зала/

● Представителна експозиция БЪЛГАРСКА ЖИВОПИС – голяма зала

● Представителна експозиция БЪЛГАРСКА ГРАФИКА – зала „Графика“

● Постоянна експозиция ВЪЗРОЖДЕНСКИ ИКОНИ – зала „Икони“

20.00 – 21.00 ч.

Концерт филмова музика на група MEZZO DUO с Анна Иванова и Наталия Шевченко.

21.00 – 22.00 ч.

Акустичен концерт (пиано и китара) на рок групата П.И.Ф. с най-известните техни песни.

19.30 – 20.30 ч.

Творческа работилница ФАБРИКА ЗА СЦЕНИ за всички възрасти с уредниците на Художествена галерия - Стара Загора.

ПЛОЩАД ПРЕД СГРАДАТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

19.30 ч. Бразилски танцувален проект „Амазония“ и Калин Вельов

Мария Аврамида – вокал

Калин Вельов и Диего да Франса - перкусии

Екзотични танцьорки от Африка и Латинска Америка, латино танци с огнено самба шоу и анимация с участието на публиката и местни латино клубове.

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ“

бул. „Руски“ № 44

Тийнзона

Майсторски клас по анимация с ръководители Весела Данчева и Ива Токмакчиева от „Компот колектив“ (Пиеро 2025).

18.00 – 21.00 ч., детски отдел

Ателие за книгоразделители.

Първи стъпки в програмирането с Пчела робот.

Редене на пъзели – Сградите на Стара Загора.

19.30 ч., фоайе първи етаж

Откриване на Нощ на изкуствата 2025.

Изпълнения на Дамски квартет при РБ „Захарий Княжески“ с диригент Дончо Донев.

19.30 – 22.00 ч., фоайе първи етаж

Разяснителна кампания „Медийна и информационна грамотност“.

20.00 ч., зала първи етаж

Документално и късометражно кино с Кинематограф.бг.

Изложба на плакати от български анимационни филми, комбинирана с картини на аниматора Настимир Цачев (Пиеро 2025).

Изложба „Стара Загора – Градът и Хората в кадър“ (Пиеро 2025).

Изложба „Мокро“ – 20 дигитални пейзажа от Северното Черноморие, посветени на Марио Жеков.

Щанд за книги „Находка“.

Възможност за записване на нови читатели в библиотеката.

БИБЛИОТЕКА „РОДИНА“

бул. „Столетов“ 113

19.00 Една нощ в библиотеката на чаша вино: Зона за размяна на книги.

Една нощ в библиотека „Родина“ с поезията и музиката на Петър Чухов

18.00 – 21.00 ч., ДЕТСКИ ОТДЕЛ НА БИБЛИОТЕКА „РОДИНА“, ул. „Българско опълчение“ № 69

Малка нощ на изкуствата: Пижамено парти

КЪЩА МУЗЕЙ „ГЕО МИЛЕВ“

ул. „Гео Милев“ № 37

19.00 ч. - Ирина Колева представя метода Нейрографика / графичен метод за самопомощ чрез рисуване / Материалите са осигурени от Ирина Колева. Събитието е част от Културен календар.

21.00 ч. - Концерт на акапелна група „HarmoniX“. Групата е създадена през 2023 г. Младите певци ще изпълнят парчета в стил поп и ритъм и блус.

22.00 ч. - Прожекция на документалният филм „Гео Милев в лабиринта на времето“ -

НЧ „РОДИНА – 1860“

19.00 ч. Уроци по суинг танци - джаз с Роси от Swing Society в студио „Живото място“, бул. „Славянски“ 45

НЧ „СВ, КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1858“

бул. „Цар Симеон Велики“156

19.00 ч. Концерт на АНТП „Зорница“ /пред читалището/

Нощ на отворените врати

ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „БАЙЕР“

ул. „Лубор Байер“ № 1

19.00 ч. „Кръговрата на квадрата“ – изложба на Таня Пасева и Георги Пасев

Изложбата е част от програмата на XVI Международен куклено – театрален фестивал за възрастни „Пиеро“

РЕГИОНАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ - СТАРА ЗАГОРА

ул. „Ген. Гурко“ № 81

18.30 – 22.00 ч. „100 години оперно и балетно изкуство в Стара Загора“ – изложба

МУЗЕЙ „ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА“

бул. „Руски“ № 44

18.00 ч. Литературно-музикална вечер с поетесата и текстописец Ирина Бойчева.

„Гласове оцелели във времето“ – интерактивно събитие с автентични гласове на известни старозагорски писатели и поети.

Безплатен вход за всички посетители.

АРТ ГАЛЕРИЯ „НЕДЕВ“

ул. „Константин Иречек“ № 38

18.00 ч. Обща изложба от фонда на галерията

АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ И ПЛАНЕТАРИУМ „ЮРИЙ ГАГАРИН“, СТАРА ЗАГОРА

ул. „Цар Иван Шишман“ № 62, IV етаж, източно крило

С участието на специалисти и лектори от Институт за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките

19.00 – 20.30 ч. Лекции с презентации на тема:

(в звездна зала) „Галактичните комети в Слънчевата система“ – лектор доц. д-р Алексей Стоев

(в Планетариум) „Слънчевата система – нашият галактичен дом“ – лектор Мирослав Костов, астроном

20.30 ч. (фоайе) – откриване на фотографска изложба „Звездното небе през погледа на предците“ (съвместно с Национален етнографски музей, София)

21.00 - 2.00 ч. (в Планетариум) – обзорни астрономически лекции (лектори и презентатори: Десислава Тенева, Мирослав Костов – астрономи)

21.00 ч. – 24.00 ч. (наблюдателна площадка при ясно небе) – Наблюдения с телескопи на избрани обекти от звездното небе: съзвездия, ярки звезди, структурни галактични обекти (двойни звезди и звездни купове, газови и прахови мъглявини, извънгалактични обекти), Луна, ярки планети със сезонна видимост и др. (лектори и презентатори – астрономите в АОП)

21.30 – 22.30 ч. – три 15 минутни презентации на летните и част от есенните съзвездия на небето, митове и легенди за съзвездията, видими и истински движения на небесната сфера и светилата, основни принципи за ориентиране по звездното небе (лектори и презентатори – астрономите в АОП).

*При облачно небе, ще бъде направена специализирана презентация в голямата зала на Обсерваторията, която ще покаже основните конфигурации на небето през есента, както и някои от най-интересните подреждания на планетите през 2025 година, астроснимки от лунното затъмнение на 7 септември и др.

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

ул. „Захарий Княжески“ № 71, етаж 3

17.00 ч. 20.30 ч. Клуб „Забавна астрономия“ и клуб „Природни науки“ канят в кабинет по „Природни науки“ на бул. „Ал. Батенберг“ 19 за наблюдение с телескоп, експерименти и дискусии.

БУЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ И ПЛОЩАД ЗАД УНИВЕРСАЛЕН МАГАЗИН

21.30 ч. Шествие по Цар Симеон Велики и сцена зад Универсалния магазин

ДРАГОНИУС – уличен зрелищен спектакъл на Fireter

*Събитието е част от програмата на Международния куклено-театрален фестивал за възрастни „ПИЕРО“.

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

бул. „Руски“ № 27

19.00 ч. Отворен за посетители.

