Коментарите на националите след загубата от Норвегия
Ники Михайлов: Разочаровани сме от представянето си Стражът на националите Николай Михайлов заяви, че всички в тима са много разочаровани след двете...
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Ники Михайлов: Разочаровани сме от представянето си Стражът на националите Николай Михайлов заяви, че всички в тима са много разочаровани след двете...
Осло. Президентът на Българския футболен съюз Борислав Михайлов не отхвърли варианта за смяна на сегашния селекционер на националния отбор гарантира Л...
Треньорът на националния отбор по футбол на България Любо Пенев сподели разочарованието си от резултата от мача с Норвегия, чийто отбор се явява преки...
България отстъпи на Норвегия с 1:2 при гостуването си в Осло и до голяма степен се отдалечи от възможността да достигне дори баражите за Евро 2016. Н...
Българи и хървати искаха линч за нас, плачат в Белград Неприятна новина долетя за националите ни часове преди мача с Норвегия в Осло. Изцепките по вр...
Осло. Националният селекционер на България Любослав Пенев заяви на пресконференцията преди евроквалификацията с Норвегия в Осло довечера, че тимът ни...
Бягайте далеч, болен съм, плаши Боби Михайлов Загубата с 0:1 от Хърватия продължава да тежи на националите. Това стана ясно от думите на капитана Иве...