Риши Сунак оповести ще хвърли ли оставка
На фона на продължаващите критики по повод на ранното му заминаване
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На фона на продължаващите критики по повод на ранното му заминаване
78 години от историческата операция на съюзниците в Нормандия
Пужол разиграва немците с изрезки от брошури, Хитлер сляпо му се доверява
Двама души, въоръжени с ножове, взеха заложници в църква във френската област Нормандия, съобщава полицията. Инцидентът е станал град Сент-Етиен дьо Р...
Иван Пиер, роден в Кан сюр мер, на няколко километра от световнолелеяния едноименен курорт, сега живее в диаметрално противоположна посока на Лазурния...
Франсоа Оланд покани Владимир Путин за церемониите
Очарованието на този край го прави популярна дестинация