Изтеглиха "Норман Атлантик" до Бриндизи
Овъгленият ферибот "Норман Атлантик", който се запали на 28 декември близо до остров Корфу с 478 души на борда, бе изтеглен до пристанище Бриндизи. Къ...
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Овъгленият ферибот "Норман Атлантик", който се запали на 28 декември близо до остров Корфу с 478 души на борда, бе изтеглен до пристанище Бриндизи. Къ...
Прокуратурата на италианския град Бари обяви, че започва разследване за извършено криминално деяние във връзка с пожара на борда на "Норман Атлантик"....
Още двама българи са били спасени от борда на ферибота, който се запали в близост до остров Корфу. Това са В. Доспатлиев и А. Асенов, съобщиха от прес...
Продължава операцията по евакуацията на пътниците от злополучния ферибот "Норман Атлантик". Прокуратурата в Италия откри наказателно производство за р...
Четири тела са били открити в морето край бреговете на остров Корфу, където се запали злополучният ферибот. Информацията е на гръцките власти, цитиран...
Двете българки, спасени от бедстващия ферибот „Норман Атлантик", се казват Р. Тодорова и С. Аргирова. Това уточниха от пресцентъра на българското МВнР...
Две жени са спасени от горящия кораб "Норман Атлантик". Това съобщи говорителят на Министерството на външните работи Бетина Жотева. Тя уточни, че съна...