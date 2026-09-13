Реформа! Районните съдии с норма за дела
Съдийската колегия на ВСС гласува радикални промени
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Съдийската колегия на ВСС гласува радикални промени
Теглото над нормата е сериозен риск за хората, заразени с новия коронавирус
Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит На 18 юни - Задушница, когато православните християни възпоменават паметта на своите починали близк...
Сероводород с концентрация 36 пъти над допустимите норми засече екоинспекцията в Бургас. Обгазяването е регистрирано почти навсякъде в морския град. Г...
Трите Норми в Софийската опера
Водата около фаталните взривове от миналата седмица в склад в китайския град Тянзцин е с равнища на цианид, превишаващи 356 пъти допустимите норми по...