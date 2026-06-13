ИД срина останките от древен град в Ирак
Екстремисти от "Ислямска държава" сринаха останките от древния асирийски град Нимруд в северната част на Ирак, информира Guardian. От групировката са...
Следете всички новини, анализи и коментари за Нимруд. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Екстремисти от "Ислямска държава" сринаха останките от древния асирийски град Нимруд в северната част на Ирак, информира Guardian. От групировката са...