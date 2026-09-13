Смениха шефа на пристанище Бургас
Бургас. Бургаското пристанище е с нов шеф от понеделник. Рокадата стана само ден след като служебният министър на транспорта Николина Ангелкова бе на...
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Бургас. Бургаското пристанище е с нов шеф от понеделник. Рокадата стана само ден след като служебният министър на транспорта Николина Ангелкова бе на...
Бургас. Шефът на пристанище Бургас Николай Тишев застана начело на регионалната структура на БСП. Той бе избран за областен лидер на столетницата на и...
Готвят нови шефове и в Слънчев бряг