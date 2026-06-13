Дълъг ли е пътят от бара до пчелина
Собственици на нощни заведения зарязаха бизнеса в Пловдив заради кошери на село Инж. Кундурджиев започнал да учи занаята на курс, сега е сред най-усп...
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Собственици на нощни заведения зарязаха бизнеса в Пловдив заради кошери на село Инж. Кундурджиев започнал да учи занаята на курс, сега е сред най-усп...