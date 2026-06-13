Николай Нинов представи в Кърджали своите„Повторени сънища”
Журналистът и писател Николай Нинов представи в Кърджали новата си книга „Повторени сънища. Фотописи от мистична България". Авторът, който е бивш кадъ...
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Журналистът и писател Николай Нинов представи в Кърджали новата си книга „Повторени сънища. Фотописи от мистична България". Авторът, който е бивш кадъ...