Българин твори цял живот в секретен град
Пише до Брежнев за свободата в СССР и лично до папата Разработките на Николай Дмитриев и до днес се ползват в ядрената енергетика Едно от малко позн...
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Пише до Брежнев за свободата в СССР и лично до папата Разработките на Николай Дмитриев и до днес се ползват в ядрената енергетика Едно от малко позн...