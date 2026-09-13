Освободиха председателя на Държавната агенция за бежанците
Правителството прие решение за освобождаване на Никола Казаков като председател на Държавната агенция за бежанците. Това съобщиха от правителствената...
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Правителството прие решение за освобождаване на Никола Казаков като председател на Държавната агенция за бежанците. Това съобщиха от правителствената...
Бежанските центрове у нас са подготвени за зимата. Това заяви пред "Фокус" председателят на Държавната агенция за бежанците Никола Казаков. И изтъкна,...
Два пъти повече мигранти са влезли в страната през 2015 г. Това съобщи Това заяви председателят на Агенцията за бежанците Никола Казаков в студиото на...
Сирийските бежанци, който снощи бяха задържани на територията на България, ще бъдат настанени в центрове в София. Това съобщи пред "Фокус" председател...
"България може да приеме и настани най-много 2000 бежанци." Това каза председателят на Държавната агенция за бежанците Никола Казаков пред Фокус. Той...
България не очаква бежански поток от Македония, каза председателят на Държавна агенция за бежанците Никола Казаков. Той посочи, че и тази година най-м...
Вечерен час за всички бежанци, които са настанени в центровете в страната ще бъде въведен от понеделник. Това стана ясно от думите на шефа на Държавна...
ЕС няма да ни върне 8 хиляди чужденци, а най-много 3613Оградата на границата с Турция намали 7 пъти нелегалните имигранти, казва Никола Казаков Никол...
Правителството определи Никола Казаков за председател на Държавната агенция за бежанците, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Той е заемал...
Николай Чирпанлиев е новият шеф на агенцията
Вълната от бежанци, която ни заля покрай конфликта в Сирия, отвори много работа на ресорната агенция. 1600 са настанените в нейните центрове, а извън...
София. Контрол над бежанците се извършва на няколко етапа от различни служби, заяви в ефира на БНТ председателят на Държавната агенция по бежанците къ...