Разпитват Герман Костин 72 часа (ОБЗОР)
Психолози ще нищят алибито на руснака за убийството на Анна и Никита Руснакът Герман Костин е в София и ще бъде разпитван от полиция и разследващи в...
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Психолози ще нищят алибито на руснака за убийството на Анна и Никита Руснакът Герман Костин е в София и ще бъде разпитван от полиция и разследващи в...
Руснакът Герман Костин не кацна в София. 51-годишният мъж се смята за основен заподозрян за убийството на Анна Леонтиева и 5-годишния й син Никита, СД...
Мъжът, който бе спряган за един от заподозрените за убийството на рускинята Анна и сина й Никита, който бе открит в куфар край Пасарел, е бил в Кипър...