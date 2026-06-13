Ръгбист почина след сблъсък по време на мач
Ръгбистът Ник Туут почина по време на мач, след като сблъска главата си с противников играч. 25-годишният играч на „Куиърнди Лайънс" бе откаран в бол...
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Ръгбистът Ник Туут почина по време на мач, след като сблъска главата си с противников играч. 25-годишният играч на „Куиърнди Лайънс" бе откаран в бол...