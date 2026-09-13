Нападение в Нигер. Най-малко 10 убити
Извършено е на около 190 км от столицата
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Извършено е на около 190 км от столицата
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МВнР предприе конкретни действия в тясна координация с партньорите от Европейския съюз
Нямей. Полицията в Нигер бе принудена да използва сълзотворен газ срещу стотици демонстранти в столицата, които недоволстват срещу карикатурите във фр...