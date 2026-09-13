От специалността до успешната кариера - как НХА превръща образованието в професионален път
Стимулираме нови поколения творци в областите на резбата, керамиката, художествената обработка на метал, текстила, иконописта и църковния стенопис
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Стимулираме нови поколения творци в областите на резбата, керамиката, художествената обработка на метал, текстила, иконописта и църковния стенопис
Той е преподавател от катедра „Плакат и визуална комуникация“
Проблемът на академията не бил толкова голям
Проф. Николай Драчев е направил това на заседания на Академичния съвет
„Направихме основна промяна в Наредбата за паметниците и паметните знаци на Столичната община и създадохме експертно-художествен съвет, който има зад...
Полярници от цял свят гледат копия на български класици в испанската база Полярници от цял свят гледат в Антарктида копия на живописни творби на родн...
София. Дрехи на известни личности живеят втори живот и помагат за развитие на изкуството благодарение на Second chance shop. Студенти от НХА прекроява...