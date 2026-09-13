Марешки проговори. Ще се яви ли на изборите като независим?
Негови близки приятели са го подтикнали да направи тази стъпка
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Негови близки приятели са го подтикнали да направи тази стъпка
Независимият кандидат за кмет на Враца Николай Иванов днес даде началото на футболен турнир за девойки. "Уважаеми дами, искам да ви благодаря, че се в...
Проектът за модерен градски транспорт е готов, търсим пари Инж. Николай Иванов е роден на 23 октомври 1968 г. Средното си образование завършва в ПМГ...
"НеСтандартен лексикон" попълват кандидат-кметовете на страниците на в. "Стандарт". Така ще ви представим в една по-различна светлина хората, за които...
Трябва да има ново обществено обсъждане „Борбата с корупцията, забрана за строителство в „Чайка", решаване на проблемите със сградата на Математическ...
Независимият кандидат за кмет на Враца Николай Иванов присъства на откриването на новия сезон по плувни спортове. Кандидатът за кмет се срещна с предс...
София. Централната избирателна комисия обяви за недействителна регистрацията на независимия кандидат за евродепутат Алекс Алексиев за изборите за Евро...