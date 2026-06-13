Фандъкова посочи виновния за кабела убиец/ОБНОВЕНА/
Собственикът на обекта или хора, които той е наел, са сложили кабела, каза кметът
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Собственикът на обекта или хора, които той е наел, са сложили кабела, каза кметът
Това показа проверка на Столична община
Скандални павилиони в центъра на Плевен, вдигнати преди 2 г. непосредствено пред заведението „Спиди", са незаконни и трябва да бъдат премахнати. Това...